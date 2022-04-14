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محافظ الوادى الجديد يشيد بجهود المنافذ فى توفير السلع بأسعار مخفضة

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أ ش أ 2022-04-14 20:02 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بجهود مبادرة المنافذ فى توفير لحوم بلدية طازجة بسعر 120 جنيها للكيلو ولحوم مبردة بسعر 80 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار الجملة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، عددا من منافذ المبادرة التى تنفذها المحافظة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضروات وسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة للاطمئنان على توافر كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقرر المحافظ، إحالة مفتش التموين المختص بمتابعة سوق الشعلة للتحقيق؛ للتقصير فى متابعة التزام التجار بالإعلان عن تسعيرة الخضروات واستغلال بعضهم للمواطنين برفع الأسعار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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