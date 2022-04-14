محافظ الوادى الجديد يشيد بجهود المنافذ فى توفير السلع بأسعار مخفضة

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، عددا من منافذ المبادرة التى تنفذها المحافظة لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضروات وسوق الشعلة بمدينة الخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدى الطماوى رئيس المركز والمهندس صلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة للاطمئنان على توافر كافة السلع وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين.
وقرر المحافظ، إحالة مفتش التموين المختص بمتابعة سوق الشعلة للتحقيق؛ للتقصير فى متابعة التزام التجار بالإعلان عن تسعيرة الخضروات واستغلال بعضهم للمواطنين برفع الأسعار.
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