محافظ الأقصر يوجه بتذليل العقبات أمام المزارعين أثناء توريد القمح

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لزيادة عدد نقاط تجميع القمح على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير الجهد والوقت والنقل على المزارعين وتذليل أى عقبات أمامهم أثناء عملية التوريد.





جاء ذلك خلال مشاركه المحافظ اليوم الخميس، فى فعاليات المؤتمر الذى أقيم بقاعة ديوان عام المحافظة بعنوان "توريد محصول القمح واجب وطنى" لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح، وذلك بحضور ممثلى مديريات الزراعة والتموين ومطاحن مصر العليا.

وأكد محافظ الأقصر أنه لابد من تكاتف المزارعين مع الدولة لزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى للموسم الحالى باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة لتأمين احتياجات السوق المحلى وتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين.

من جانبهم، قام مسئولو مديريات التموين ومطاحن مصر العليا والزراعة بشرح آليات التوريد هذا العام التى تتضمن توريد حد أدنى 12 أردبا عن كل فدان، وشرح آليات عمل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين، حيث ستفتح الجمعيات التعاونية أبوابها لتكون نقاط تجميع للتسهيل على المزارعين فى المناطق البعيدة بمراكز المحافظة، على أن تتولى كل جمعية أعمال التوريد إلى المطحن.

وجرى شرح المزايا، التى قررتها القيادة السياسية، بزيادة 50 جنيها لكل أردب "150 كيلو" كحافز توريد بالإضافة إلى 15 جنيها لكل أردب حافز تسويق، مع التزام جهات التسويق "شركة مطاحن مصر العليا" بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردى الكميات المحددة بشكل فورى وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام.

بدورهم، أكد المزارعون المشاركون فى المؤتمر، التزامهم بتوريد محصول القمح للموسم الحالى باعتباره واجبا وطنيا وإدراكهم بما تقتضيه المرحلة الحالية من ضرورة التكاتف والوقوف إلى جانب الدولة فى إطار سعيها لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين فى ظل تلك الأزمة العالمية.