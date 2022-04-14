انطلاق حملة المدينة الآمنة فى دمياط

جدة - نرمين السيد - انطلقت حملة المدينة الآمنة بمدن رأس البر ودمياط الجديدة والسرو والروضة؛ تمهيدا لتعميمها بجميع أرجاء دمياط، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات من الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.





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