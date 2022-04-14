أشرف صبحى وعلى جمعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مودة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مودة" لتطوير مساجد آل البيت ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مراسم توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الوزارة والمؤسسة بشأن تنفيذ برامج تنمية مستدامة بمركز شباب الإمامين والتونسى، وذلك اليوم الخميس، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.





وأكد صبحى أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" يهدف إلى تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم فى كافة الجوانب الحياتية، فى ضوء مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى، ومبادرة "حياة كريمة" التى تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشيا وثقافيا واجتماعيا وتنمويا.

ومن جانبه، قال الدكتور على جمعة:" تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لخدمة الشباب والنشء بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى.

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة إسماعيل الفار المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، وعن مؤسسة "مودة" المستشار سمير جاويد الأمين العام للمؤسسة.

وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير وتأهيل قاطنى المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة كخطوة أولى، من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسى، ليكون مهيأ لتقديم الأنشطة التوعوية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لرواد مركز الشباب، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب لبناء المجتمع وتنميته اجتماعيا وتعليميا، وتفعيل دور الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية نافعة للمجتمع، واستثمار طاقات الشباب فى عمل نافع ومفيد.

وتضمنت مذكرة التفاهم عدد من البرامج المقترحة تنفيذها منها برامج صحية بهدف رفع الوعى الصحى لأهالى المنطقة، ومكافحة الممارسات الضارة بالصحة، ورفع الوعى بالتغذية السليمة، وإطلاق القوافل الطبية ومتابعة الحالات المستفيدة منها، وفيما يخص البرامج التعليمية يتم عقد دورات تدريبية فى تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى، والتدريب على استخدام الحاسب الآلى والانترنت فى العملية التعليمية وزيادة المعرفة، علاوة على التدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لتعليم اللغات الأجنبية.

وفيما يخص البرامج الاقتصادية يتم عمل تدريب من أجل التشغيل وإقامة المعارض لصالح الأسر، وتتضمن البرامج الثقافية تقديم البرامج الأساسية لبناء شخصية سوية للتأكيد على (القيمة والهوية، قيمة الآخر، قيمة بلدى، أنا مميز ومختلف عن الآخرين)، وتقديم التوعية السلوكية وتعديل السلوك بطرق تناسب جميع الفئات العمرية، والمحافظة على المنشآت العامة والخاصة، والتوعية لترشيد استهلاك المياه، وأهمية إدارة الوقت وتنظيم وقت العمل والحياة.

وتهتم البرامج الاجتماعية بتقديم بعض المساعدات العينية حسب إمكانيات المؤسسة، وتقديم برامج التأهيل والتوعية لأهالى ذوى الهمم، وبرامج ترفيهية مجانية للأسر، وتبنى المهارات والموهوبين، وتقديم برامج خاصة بالأبناء الأيتام مثل تجهيز العرائس وكفالة اليتيم ودعم نفسى وسلوكى وغيرها من البرامج التى تساهم فى تنمية المجتمع.

وتستهدف مؤسسة "مودة" تنفيذ أنشطتها مع الأطفال من الفئة العمرية (6-16) سنة على أن يتم تقسيم الفئات العمرية إلى 3 فئات متقاربة الخصائص والاحتياجات واستهداف 300 طفل، وكذا استهداف 300 أسرة لبناء قيم العائلة، وتوطيد مبادئ التربية الإيجابية والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من ايمان رشوان عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، الدكتور هشام سعيد المدير التنفيذى للمؤسسة، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، جيهان حنفى مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.