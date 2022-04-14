أشرف صبحى وعلى جمعة يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مودة

وأكد صبحى أن هذا التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة "مودة" يهدف إلى تأهيل سكان المناطق المحيطة بتلك المساجد وتنميتهم فى كافة الجوانب الحياتية، فى ضوء مبادرة السيد الرئيس لبناء الإنسان المصرى، ومبادرة "حياة كريمة" التى تتضمن الارتقاء بحياة المواطنين معيشيا وثقافيا واجتماعيا وتنمويا.
ومن جانبه، قال الدكتور على جمعة:" تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يقدمه لخدمة الشباب والنشء بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى.
ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة الشباب والرياضة إسماعيل الفار المدير التنفيذى للمجلس القومى للشباب، وعن مؤسسة "مودة" المستشار سمير جاويد الأمين العام للمؤسسة.
وتضمنت مذكرة التفاهم العمل على تطوير وتأهيل قاطنى المنطقة المجاورة لمسجد السيدة عائشة كخطوة أولى، من خلال توفير أماكن مخصصة بمركز شباب الإمامين والتونسى، ليكون مهيأ لتقديم الأنشطة التوعوية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لرواد مركز الشباب، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب لبناء المجتمع وتنميته اجتماعيا وتعليميا، وتفعيل دور الشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية نافعة للمجتمع، واستثمار طاقات الشباب فى عمل نافع ومفيد.
وتضمنت مذكرة التفاهم عدد من البرامج المقترحة تنفيذها منها برامج صحية بهدف رفع الوعى الصحى لأهالى المنطقة، ومكافحة الممارسات الضارة بالصحة، ورفع الوعى بالتغذية السليمة، وإطلاق القوافل الطبية ومتابعة الحالات المستفيدة منها، وفيما يخص البرامج التعليمية يتم عقد دورات تدريبية فى تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى، والتدريب على استخدام الحاسب الآلى والانترنت فى العملية التعليمية وزيادة المعرفة، علاوة على التدريب على استخدام البرامج الإلكترونية لتعليم اللغات الأجنبية.
وفيما يخص البرامج الاقتصادية يتم عمل تدريب من أجل التشغيل وإقامة المعارض لصالح الأسر، وتتضمن البرامج الثقافية تقديم البرامج الأساسية لبناء شخصية سوية للتأكيد على (القيمة والهوية، قيمة الآخر، قيمة بلدى، أنا مميز ومختلف عن الآخرين)، وتقديم التوعية السلوكية وتعديل السلوك بطرق تناسب جميع الفئات العمرية، والمحافظة على المنشآت العامة والخاصة، والتوعية لترشيد استهلاك المياه، وأهمية إدارة الوقت وتنظيم وقت العمل والحياة.
وتهتم البرامج الاجتماعية بتقديم بعض المساعدات العينية حسب إمكانيات المؤسسة، وتقديم برامج التأهيل والتوعية لأهالى ذوى الهمم، وبرامج ترفيهية مجانية للأسر، وتبنى المهارات والموهوبين، وتقديم برامج خاصة بالأبناء الأيتام مثل تجهيز العرائس وكفالة اليتيم ودعم نفسى وسلوكى وغيرها من البرامج التى تساهم فى تنمية المجتمع.
وتستهدف مؤسسة "مودة" تنفيذ أنشطتها مع الأطفال من الفئة العمرية (6-16) سنة على أن يتم تقسيم الفئات العمرية إلى 3 فئات متقاربة الخصائص والاحتياجات واستهداف 300 طفل، وكذا استهداف 300 أسرة لبناء قيم العائلة، وتوطيد مبادئ التربية الإيجابية والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم كل من ايمان رشوان عضو مجلس الأمناء بالمؤسسة، الدكتور هشام سعيد المدير التنفيذى للمؤسسة، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، جيهان حنفى مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب.
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