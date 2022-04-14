/692064/تعليق-مفاجيء-من-مدير-أعمال-فاندام-بعد-حذف-صوره-مع-رامز-جلال

يواصل نجم الأكشن العالمي فاندام إثارة الجدل وضجة كبيرة بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذف صوره من برنامج رامز موفي ستار وأي صور تجمعه بالفنان رامز جلال.

دوت الخليج يكشف أول تعليق من مدير أعمال فاندام

مدير أعمال فاندام

وظهرت الكثير من التساؤلات بين الجمهور ومحبي النجم العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذف جميع الصور التي تجمعه برامز جلال.

ومن جانبه علق مدير أعمال فاندام وليد التلباني من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

فاندام برنامج رامز موفي ستار

وتوقع الكثير من الجمهور والمشاهدين أن هناك خلافات بين فاندام ورامز جلال أو الجهة المنتجة للعمل وذلك بالتزامن مع انتشار شائعات حول فسخ تعاقد قناة mbc مصر مع رامز جلال بسبب ضعف مشاهدات برنامجه وعدم تحقيقه النجاح المرجو منه.

ويشار أن برنامج رامز موفي ستار كان قد تصدر تريند محرك البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك طوال الفترة الماضية أكثر من مرة.

ويستضيف رامز جلال في برنامجه الذي ينافس به ضمن موسم رمضان 2022، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي حيث وقع في فخ برنامج رامز جلال وأقنعهم بالمجيء بسبب تصوير فيلم عالمي مع فان دام، مثل رانيا يوسف ونجلاء بدر وياسمين صبري وأحمد فتحي وحمو بيكا وعمرو السولية ومحمد أنور وآخرين.

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برنامج رامز موفي ستار

ونشرت قناة MBC مصر بيان أمس الأربعاء قالت به: “برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان.. والأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام”.