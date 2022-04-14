/692058/رد-فعل-صادم-من-نجلاء-بدر-عقب-اكتشاف-مقلب-رامز-جلال

حلت الفنانة نجلاء بدر ضيفة الحلقة الثالثة عشرة من برنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وشهدت الكثير من المواقف المثيرة والكوميدية والمرعبة أيضًا.

دوت الخليج يرصد رد فعل نجلاء بدر على مقلب رامز جلال

رد فعل نجلاء بدر

جاء رد فعل الفنانة نجلاء بدر على مقلب رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار صادمًا حيث ظهر على وجهها الدهشة والصدمة حتى أنها سبته وجريت ورائه لتضربه وقالت له: “ليه تعمل فيا كدة؟”.

وكانت شهدت الحلقة صراخ وانهيار نجلاء بدر بسبب خوفها من المقلب حيث قالت: “مش قادرة ومش عارفة أخد نفسي جسمي سايب”.

وكان قد سخر منها الفنان رامز جلال في بداية الحلقة وقال عنها: “جايبين سواق تريلا عايزة تشرب سجاير وشاي بالنعناع؟”.

موعد عرض برنامج رامز موفي ستار

يشار أن برنامج رامز موفي ستار لرامز جلال يعرض يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية وذلك في تمام الساعة 6.18 دقيقة ويعاد الساعة واحدة صباحا ، وتم تصويره في السعودية بمدينة الرياض.

ومن جانبه تمكن رامز جلال من خداع عدد كبير من النجوم في الفن والرياضة بمصر والوطن العربي حيث يقع في فخه عدد من النجوم والمشاهير مثل بيج رامي، غادة عادل ، محمد أنور ، زيزو ، عمرو يوسف، صابرين ، نجلاء بدر، محمد شريف، عبد الله الدوسرى، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، بدر بانون ، و سليمان عيد ومحمد محمود، و الفنان السعودي عبد الله السدحان، وآخرين.

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ويذكر أن قناة MBC مصر نشرت بيان قالت به برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان... والأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام.