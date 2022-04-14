/692056/صراخ-وانهيار-نجلاء-بدر-في-برنامج-رامز-موفي-ستار

تشهد حلقة الفنانة نجلاء بدر في برنامج رامز موفي ستار الكثير من الأحداث المثيرة والكوميدية بجانب الرعب والخوف الذي تشعر به ضيفة الحلقة.

دوت الخليج يرصد لقطات من حلقة نجلاء بدر ببرنامج رامز موفي ستار

انهيار نجلاء بدر

ظهرت الفنانة نجلاء بدر منهارة وخائفة بسبب المقلب الخاص ببرنامج رامز موفي ستار وتبكي وتصرخ بسبب رعبها من المشهد وشعورها أنها تقترب من الموت.

وتقول: "مش قادرة اتنفس كفاية” وكان فاندام الذي يساعد رامز جلال في المقلب قال عن فساتين النجمات والفنانات في المهرجانات السينمائية: “مليطة”.

نجلاء بدر برنامج رامز موفي ستار

وكان الفنان رامز جلال قد سخر من نجلاء بدر وقال: “شافت زمايلها في المهرجانات مش لابسين قالت لا فن ولا نيلة هنافسهم في الفساتين.. ومثيرة للجدل وباحثة عن التريند”.

كما تغزل بها في بداية الحلقة وقال عنها: “دراعات نفرتيتي وشفايفها محشية فريك وحاشرة مخدتين في خدودها وخرمانة عايزة تشرب سيجارة إحنا جايبين سواق تريلا”.

يشار أن نجم النادي الأهلي عمرو السولية كان ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة 12 التي عرضت أمس عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية ودخل في نوبة صراخ، بعدما وقع في مقلب السيارة.

برنامج رامز موفي ستار

وكان قد سخر رامز جلال من عمرو السوليه وقال عنه: "لابس تيشرت بهوجية ورجليه مفرشحة"، وغيرها من الأحداث المثيرة والمغامرة التي خاضها وفي نهاية الحلقة قال له: "أومال لو كنت زملكاوي كنت عملت إيه".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة نجلاء بدر ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل بابلو الذي يعرض عبر شاشة قناة المحور الفضائية برفقة الفنان حسن الرداد والفنانة أروى جودة.

نجلاء بدر مسلسل بابلو

وكانت قد عرضت شاشة قناة المحور الفضائية الحلقة 12 من مسلسل بابلو والتي شهدت قيام الطبيب وهو محمد العمروسي بالذهاب الي نجل صاحب المستشفي الذي يقدم شخصيته الفنان محمود حجازي واخباره بوجود حالات وفاة غربية إلا انه حذره من عدم التدخل في شئون غيره .

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ونرى أروى جودة تذهب مع بابلو وهو حسن الرداد إلى العين السخنة حيث شكت له من اصرار والدها علي زواجها للمره الثانيه رغما عنها ، وشهدت الحلقة قتل جلال وهو الفنان صلاح عبد الله ردا علي تحريضه علي قتل.

ويشارك الفنان حسن الرداد والفنانة نجلاء بدر في بطولة مسلسل بابلو عدد من النجوم مثل أروى جودة و سلوي عثمان ومحمود حجازي وعثمان محمد علي وهالة فاخر وأخرين بجانب الفنان القدير مصطفى فهمي، والفنانة سوسن بدر.