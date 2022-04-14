/692055/حسن-شاكوش-يفجرها-أضافت-لـ-ياسمين-رئيس-وهعمل-دويتو-مع-نسرين-أمين

حرص مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش، الرد على منتقدي تعاونه مع الفنانة ياسمين رئيس في عمل غنائي بعنوان “حبيبتي”، الذي حققت نجاحا ساحقا، وذلك خلال حلوله ضيف على برنامج حبر سري في حلقة اليوم الخميس عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن شاكوش في حبر سري

وقال حسن شاكوش خلال البرنامج الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم: “هعمل دويتو جديد مع ياسمين رئيس، وفيه نجمات كبار مخليهم مفجأة، زي الفنانة نسرين أمين”.

وعن سؤال أسما ابراهيم بأن نسرين امين لا تمتلك صوت الغناء، فقال: “أنا هخليها تغني زي ما خليت ياسمين رئيس تغني، دي حاجة بتضيفلهم، وياسمين رئيس استفادت بالدويتو بتاعنا أكتر مني”.

وتابع كاشفا عن نجاحته مع ياسمين رئيس: “الافيه بتاعنا علق مع ناس وهي انسانة طيبة جدا، والأغنية اتذاعت في مسلسل المشوار لمحمد رمضان وأي حد شرف ليا وكلهم نجوم كبار اي حد يعمل معايا نجم”.

ياسمين رئيس تثير الجدل حول علاقتها بزوجها

جدير بالذكر أنه أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل حول علاقتها بزوجها المخرج هادي الباجوري، بعدما نشر فيديو لها معه عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على أنغام أغنية شهيرة، مما رجح البعض بأنهم عادوا إلى بعضهم بعد 50 يوم انفصال.

وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين رئيس يوم 22 فبراير الماضي انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم وجود مانع لديه في أن تُقبل زوجته بأعمالها الفنية.، وغردت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم" .

أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

هذا وتخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.