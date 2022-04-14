/692053/حسن-شاكوش-الذوق-العام-رايح-لأغاني-المهرجانات-وأغنيتي-مع-أحمد-سعد-الاعلى-مشاهدة-عنده

حل الفنان حسن شاكوش وصديقه مطرب المهرجات الشعبية حمو بيكا ضيوف على الحلقة 13 من برنامج “حبر سري”، الذي تقدمع الإعلامية أسما إبراهيم عبر قناة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات حسن شاكوش عن أغاني المهرجانات وأعماله مع أحمد سعد

صرح حسن شاكوش العديد من التصريحات عن أغاني المهرجانات وتفاصيل الدويتو الغنائي مع أحمد سعد، فقال عن عدم نجاح أغنيتهم: “عشان أغنية ذوقها عالي فمجبتش مشاهدات كبيرة زي الباقي لكنها نجحت، ودي أعلى أغنية جايبة مشاهدة عند أحمد سعد”.

وتابع حديثه: “الذوق العام رايح لأغاني المهرجانات، والأغاني الهادية والراقية مبتأكلش عيش”.

حسن شاكوش: نفسي أشتغل مع أصالة

وكشف حسن شاكوش عن نجوم يتمنى التعامل معهم وكان من بينهم الفنان بهاء سلطان، والمطربة أصالة مشيرا إلى أنهم من المقرر أن يقوموا بأعمال ناجحة معا، خاصة وأن اصواتهم مناسبة مع بعضهم البعض، مؤكدا: “لو فيه فرصة ممكن أخدها في عمل ليا”.

خسارات حسن شاكوش بسبب نقابة الموسيقين

وكان قد كشف حسن شاكوش في الجزء الأول من البرنامج عن خسارته العديد من الأعمال بسبب نقابةالمهن الموسيقية، فقال: “خسرت كثيرًا بسبب وقفي عن الغناء وأزمتي مع نقابة المهن الموسيقية”.

وأضاف قائلًا: “وصلت الخسارة إلى 4 ملايين جنيه خلال 8 شهور حيث رجعت الكثير من العربون واعتذرت عن حفلات عديدة ولم أطرح أغاني جديدة على يوتيوب”.

برنامج حبر سري رمضان 2022

يذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم كانت قد نفت أن يكون برنامجها حبر سري هو بديلا لبرنامج شيخ الحارة الذي كان يعرض في نفس وقت برنامجها وذلك أثناء ظهورها في أحد اللقاءات التليفزيونية موضحة أنها سياسات خاصة بالقنوات.

ويشار أن الإعلامية أسما إبراهيم تقدم برنامج "حبر سري" يوميا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساءً عقب أذان المغرب.

ويضم برنامج حبر سري في رمضان مجموعة من الضيوف بالفن والرياضة مثل سوسن بدر، وحنان مطاوع، واحمد فلوكس، وحسن شاكوش وحمو بيكا، ومحمود كهرباء وعمرو يوسف وأحمد صلاح حسني ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم، وأمير كرارة وغيرهم من المشاهير.