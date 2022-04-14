صحة سوهاج: تسجيل صفر كورونا داخل أقسام العناية المركزة 

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، تسجيل "صفر" بإصابات فيروس كورونا داخل المحافظة وعدم وجود أى مصاب بالفيروس، بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بالمستشفيات بعد خروج أخر حالة مسجلة بتلك الأقسام أمس.





وأعربت وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج الدكتورة كريمة حامد، عن سعادتها البالغة لاستقرار الوضع الصحى بالمحافظة تماما، لافتة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تكون فيها أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا بمستشفيات المحافظة بلا مصابين منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها للمرضى المصابين بالفيروس. وشددت على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على تلك المكتسبات ولضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائى، منوهة إلى قيام مديرية الصحة بحملة مكبرة بالميادين والمساجد والأسواق للتوعية والتثقيف الصحى وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وكذلك فرق التطعيم المتنقلة وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بتلك الأماكن أيضا؛ وذلك للتسهيل على المواطنين والوصول إليهم بجميع المدن والقرى بالمحافظة.

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