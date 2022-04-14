«صحة دمياط» تقدم خدمات طبية مجانية لـ 12 ألف سيدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبدالجود -فى تصريح اليوم الخميس- أن البرنامج يستهدف المواطنين المستحقين لبرامج الدعم النقدى والذى يتمثل فى منتفعى برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، حيث تبدأ خدمات البرنامج من تقديم خدمه الكشف والفحوصات الشاملة ويتضمن جميع العمليات الجراحية والتى تصل إلى زراعة الأعضاء.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الدولة تتحمل التكلفة كاملة بدون تحمل المواطن أى أعباء مالية، وتشمل الخدمات المقدمة بالبرنامج "عمليات الولادة، الأجهزة التعويضية، جلسات غسيل الكلى، جلسات العلاج الطبيعى، قسطرة القلب، زرع القرنية، ترقيع طبله الأذن، زرع عدسات العين، إزالة المياه البيضاء والزرقاء وزراعه الأعضاء" موضحا أنه إذا كان المنتفع يحتاج لخدمه صحية غير مقدمة بمحافظه دمياط يقوم القائمين على البرنامج بتوفير الخدمة للمواطن من خلال أقرب مكان يتم فيه تقديم الخدمة المطلوبة بأقرب محافظة، وذلك ضمن الخطة العامة للدولة لرفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل.