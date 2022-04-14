محافظ الفيوم من أعلى 5 محافظات فى منظومة المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، أن المحافظة تبوأت مرتبة متقدمة ضمن أعلى 5 محافظات على مستوى الجمهورية بشأن منظومة المتغيرات المكانية، مشيرا إلى أن المحافظة تخطت نسبة 98 % فى الرد على الملاحظات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، مثمناً جهود أعضاء وحدة البنية المعلوماتية ورؤساء مجالس المدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية فى هذا الشأن.





وشدد المحافظ وفقا لبيان، اليوم الخميس، على ضرورة التحرك السريع بالإزالة الفورية لأى مخالفة يتم رصدها؛ الأمر الذى يُحكم السيطرة على البناء العشوائى ويمنع تبوير الأراضى الزراعية. وقام محافظ الفيوم، بتكريم مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، ومسئولى الوحدة بالمراكز، تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية بشأن منظومة المتغيرات المكانية.

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