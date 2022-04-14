القصير يبحث مع «الغذاء النرويجية» تعزيز ‏قطاع الزراعة لمواجهة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع جينهلد ستوردلين المديرة التنفيذية لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية، تعزيز مرونة القطاع الزراعى ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهة التغيرات المناخية ‏وبناء نظم زراعية أكثر استدامة وحماية صغار المزارعين، بما يضمن لهم حياة كريمة. ‏





يأتى اللقاء فى إطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير ‏المناخ (‏COP27‎‏)، حيث استعرض القصير المشاكل الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الاستهلاك ‏المائى، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وانتشار الأمراض ‏والآفات، مما يهدد سلامة الأمن الغذائى، فضلا عن زيادة معدلات الهجرة.

وأكد وزير الزراعة أهمية تضافر وحشد جهود المجتمع ‏الدولى للتعاون من أجل التصدى لأزمة تغير المناخ، والتى تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم ‏من مساهمتهم الضئيلة فى نسبة الانبعاثات عالميا.‏

من جانبها، قالت جينهلد ستوردلين إنها تتفق مع وزير الزراعة فيما ذكره حول أهمية دعم تحول ‏النظم الزراعية والغذائية لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على ‏الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعى المستدام ودعم توجه الدول النامية وخاصة الأفريقية للتوجه نحو التكيف، وكذلك ‏إنشاء منصة للتمويل المناخى وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة. ‏

وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء ‏الدوليين، وذلك فى إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التى تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم ‏صغار المزارعين فى المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة‏، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".‏