يأتى اللقاء فى إطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، حيث استعرض القصير المشاكل الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الاستهلاك المائى، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وانتشار الأمراض والآفات، مما يهدد سلامة الأمن الغذائى، فضلا عن زيادة معدلات الهجرة.
وأكد وزير الزراعة أهمية تضافر وحشد جهود المجتمع الدولى للتعاون من أجل التصدى لأزمة تغير المناخ، والتى تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم من مساهمتهم الضئيلة فى نسبة الانبعاثات عالميا.
من جانبها، قالت جينهلد ستوردلين إنها تتفق مع وزير الزراعة فيما ذكره حول أهمية دعم تحول النظم الزراعية والغذائية لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعى المستدام ودعم توجه الدول النامية وخاصة الأفريقية للتوجه نحو التكيف، وكذلك إنشاء منصة للتمويل المناخى وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.
وفى نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء الدوليين، وذلك فى إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التى تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم صغار المزارعين فى المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القصير يبحث مع «الغذاء النرويجية» تعزيز قطاع الزراعة لمواجهة تغير المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.