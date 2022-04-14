بنى سويف: تطبيق أحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم بصوامع المحافظة

وقال غنيم، فى تصريح اليوم الخميس، إن المحافظة تستهدف هذا العام 230 ألف طن بزيادة 10 آلاف طن عن العام الماضى، مشيرا إلى أن صوامع "سدس" تتكون من 12 خلية معدنية، سعة الخلية 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن، موضحا أنه تم مراجعة خطة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى لهذا العام.
وأشار إلى حصر المساحات المنزرعة بالقمح بمراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة، وتم تسليم الحصر إلى مديرية التموين، بالإضافة إلى حملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية؛ لحث المزارعين على التوريد لمواقع التوريد الحكومية، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلى.
وأشار إلى أن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية تأتى طبقا للقرارات الوزارية بهذا الشأن، مع التأكيد على مسئولى الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية والتأكيد على حظر تحصيل أى مبالغ نظير التوريد تحت أى مسمى وعدم استلام أقماح من مواسم سابقة "قديمة" أو أقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها، مع التنبيه على جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت "الخيش" الجديدة لتوزيعها على المزارعين.
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