/692052/رامز-جلال-يسخر-من-نجلاء-بدر-دراعات-نفرتيتي-وشفايفها-محشية-فريك

سخر الفنان رامز جلال من إطلالة الفنانة نجلاء بدر التي تحل ضيفة برنامجه اليوم الخميس عبر برنامج رامز موفي ستار عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يرصد تعليقات رامز جلال على نجلاء بدر

نجلاء بدر برنامج رامز موفي ستار

سخر الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز موفي ستار من ضحية اليوم وهي الفنانة نجلاء بدر وقال عنها: “شافت زمايلها في المهرجانات مش لابسين قالت لا فن ولا نيلة هنافسهم في الفساتين”.

وأضاف: “مثيرة للجدل وباحثة عن التريند.. ساحرة شريرة.. وإيه اللي في إيدك ده صندوق ولا شنطة.. جاية بتنورة مش عباية.. إيه دراعات دي دراعات نفرتيتي وشفايفها محشية فريك”.

واستكمل قائلًا: “حاشرة مخدتين في خدوجها وخرمانة عايزة تشرب سيجارة إحنا جايبين سواق تريلا”.

نجلاء بدر ورامز جلال

ومن المقرر أن تخوض الفنانة نجلاء بدر الكثير من المغامرات والمواقف المثيرة خلال الحلقة التي تشهد تصويرها مشهد مع نجم الأكشن العالمي فاندام الذي يوقعها في فخ رامز جلال.

يذكر أن الفنان رامز جلال كان قد سخر من إطلالة وجسد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السوليه وذلك أمس الأربعاء عندما كان ضيف البرنامج، وقال عنه: "لابس تيشيرت بهوجيه وعنده سل.. رجليه مفرشحه محتاج ظبط زوايا".

وكانت إدارة قناة MBC مصر نشرت بيان ترد خلال على شائعات فسخ تعاقد رامز جلال بسبب ضعف المشاهدات وجاء في البيان: "برنامج رامز موفي ستار قد حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من رمضان".

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وتابع البيان: "الأرقام الرسمية للمُشاهدات خلال أول 8 أيام لشهر رمضان في العالم العربي وصلت إلى 29 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب، و483.5 مليون عبر سناب شات، و47.5 مليون عبر الفيسبوك، و602 الف من خلال تويتر، و38.5 مليون عبر تيك توك، و2.5 مليون عبر إنستجرام".

واختتم البيان: "القناة العارضة لبرنامج رامز موفي ستار: “تجاوز الإعلان الترويجي وبرومو برنامج رامز موفي ستار تجاوز شبكات التواصل الإجتماعي المُختلفة نحو 13 مليون مُشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان المُبارك، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال".