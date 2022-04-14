/692050/الأهلي-والزمالك-في-مواجهات-صعبة-بقرعة-كأس-أفريقيا-لكرة-اليد

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد والتى ستقام في دولة النيجر الشهر المقبل والتي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك والنادي الأهلي ممثلين عن الكرة المصرية في اليد ويرصد دوت الخليج تفاصيل القرعة.

وجاء فريق «رجال يد الأهلي»، على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي الأهلي والزمالك في مواجهات صعبة بقرعة كأس أفريقيا لكرة اليد وجاء يد الزمالك على رأس المجموعة الثانية للبطولة والتي تضم: جي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي النيجري. ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 8 إلى 20 من شهر مايو المقبل في دولة النيجر. ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

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