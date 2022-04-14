/692029/المشوار-الحلقة-12-هل-تتجه-دينا-الشربيني-لمهنة-الرقص-والغناء

تصدرت محركات البحث “المشوار 12” وذلك نظرًا لإشتعال الأحداث في الحلقات الماضية، وتشهد الحلقة الحادية عشر المواجهة بين ماهر وشامل.

لذا يرصد لكم دوت الخليج تفاصيل الحلقة الثانية عشر.

مسلسل المشوار الحلقة 12

بدأت الحلقة، بوضوح مجازفة دينا الشربينى بالأمان والستر الذى تعيش فيه فى منزل شامل الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، وقررت مهاتفة شقيقها حياة التي تقوم بدورها الفنانة سماء إبراهيم، ومحاولة مقابلتها دون أن يعلم ماهر الذي يقوم بدوره محمد رمضان بالأمر، لتجازف ورد بكل شيء من أجل مصالحة شقيقتها.

لتواجه ورد فى أيامها الأخيرة لها بمنزل شامل الكثير من المضايقات والتلميحات، خاصة مع المشادات الكلامية بينه وبين ماهر، ورغبة شامل فى جعل ورد تعمل معه فى الغناء والرقص، الأمر الذى يثير كرامة ماهر، ويخلق الخلاف بينه وبينها.

قصة مسلسل المشوار

تدور الأحداث حول ماهر وورد وهما يعملان كعاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للمالحات في الإسكندرية، يسكنان مع رحيم ابنهم في منزل وصيفة خالة ماهر، يواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن ثمة شيء غريب يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

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أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أحداث الحلقة 11 من مسلسل المشوار

ومن الجدير بالذكر، أن بدأت الحلقة الحادية عشر من مسلسل المشوار، بزيارة زوجة وجيه الشوربجي لمكتب محامي وجيه، لكي تخبره أن أتعابه التي طلبها تكون في حسابه البنكي في أقرب وقت كما تطلب منه التعاون معها لحل قضية وجيه.

وقرر ماهر إبعاد ابنه رحيم عن الأحداث خوفًا عليه بعد اختطاف آدم ابن خالته في الحلقات الماضية، إذ تركه بصحبة الكابتن جمال ليدربه على كرة القدم ويقيم في منزله، وأوهمه أنه تشاجر مع ورد وأنهما على وشك الطلاق ليذهب ماهر وورد إلى الأستوديو الخاص بشامل وعزة، وطلب ماهر العمل مع شامل الذي وافق بسخرية وأعطاه وظيفة حمل الآلات الموسيقية مع رجاله، كما طلب شامل من ماهر أن تعمل ورد معهم ولكنه رفض، الأمر الذي أغضب شامل وحاول معاقبة ماهر على ذلك والإيقاع بينه وبين ورد وانتهت الحلقة على ذلك.