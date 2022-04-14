/692025/أكرم-حسني-يطلب-الكتابة-والتلحين-لـ-مطربة-شهيرة-وهذا-ردها

كشف الفنان أكرم حسني أثناء حلوله ضيف في برنامج “نجوم رمضان أقربلك”، مع الإعلامية إنجي على على راديو نجوم إف أم، إن لديه الكثير من الأغانى التي تليق على أنغام وأن له الشرف أن يكتب لها ويلحن لها أى أغنية قادمة.

دوت الخليج يرصد لكم رد الفنانة أنغام على تصريح أكرم حسني بشأن تلحين وكتابة أغاني لها

وردت عليه أنغام من خلال نشر ستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت: قلبي أنا ستو أنا أكرم بك حسني، يسعدني أغني حاجة من كتاباتك.

ورد عليها اكرم حسني، قائلًا: طيب نحدد الزمان والمكان قدام الناس أهو.. وأجي أسمّعك.

أغنية ستو أنا لـ أكرم حسني

ومن الجدير بالذكر، أن حققت أغنية ستو أنا نجاح كبير بعد إعلان طرح الفنان أكرم حسني لها وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، خلال الأيام الماضية.

وتعد أغنية ستو أنا من أحداث مسلسل مكتوب عليا الذي بخوض به الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني 2022، بجانب عدد من نجوم الفن منهم عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي وهلا رشا.

كليب أغنية ستو أنا

وجمع فيديو كليب ستو أنا عدد من النجوم المشاركين في مسلسل مكتوب عليا وهم أيتن عامر ، وهنادي مهنا فضلا عن المطرب أكرم حسني التي جاء الأغنية من كلماته، وألحان أحمد وحيد كينج وكريم عاشور وتوزيع أحمد وحيد كينج.

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قصة مسلسل مكتوب عليا

تدور أحداث المسلسل حول «جلجل»، الشاب المطحون الذي سيتحول مسار حياته إثر مقابلته بمسن فقير الحال، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك صغيرة كانت معه، ليفاجأ «جلجل» في اليوم التالي بأنه مكتوب على جسده كل شيء سيحدث له على مدار يومه ويتحقق امام عينه بالفعل، ويتكرر هذا الأمر كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب، حتى يجد في النهاية أنه «مكتوب عليه» أنه سيموت، لتنقلب الأحداث في قالب كوميدي تشويقي.

كما يجمع هنادي مهنا وأكرم حسني قصة حب قوية خلال أحداث المسلسل، حيث تسانده بعدما يقع فى السحر وطوال الحلقات تدعمه وتتورط معه فى العديد من المواقف الكوميدية وتدعى سلمى.