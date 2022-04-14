خالد عبد الغفار: نهدف توفير 60% من حاجتنا للقاحات كورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن تدشين مجمع للتبريد بشركة فاكسيرا، بالتعاون مع الجانب الصيني، يأتي في إطار دعم القيادة السياسية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

وأوضح ، أنه الحكومة المصرية تهدف إلى توفير نحو60% من احتياجاتها من اللقاحات المختلفة، من خلال التعاون المشترك مع دولة الصين، عبر نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وتوفير مجمع تبريد يتسع لـ150 مليون جرعة من اللقاحات والمواد الخام.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة، أن المستهدف جعل مصر مركز استراتيجي في القارة الأفريقية لتصنيع وتوريد احتياجاتها من اللقاحات الخاصة بـ كورونا وغيرها.

وأكد خالد عبد الغفار، أن مصر استطاعت تحقيق اكفائها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال تصنيع 30 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، بمصنع فاكسيرا.

وأضاف وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك احتياطي من المواد الخام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى دعم قطاع البحث العلمي في مجال اللقاحات على البشر، والذي ظهر من خلال التوصل للقاح مصري مضاد لفيروس كورونا "كوفي فاكس وايجي فاكس"، الخاضعين للدراسات السرير

وفي السياق نفسه، شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، تدشين أعمال مجمع التبريد اللوجيستي بأرض الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، وذلك بحضور السفير الصيني بمصر، بمشاركة السفير المصري في الصين عبر الـ«فيديوكونفرانس».