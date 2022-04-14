24 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان اليوم الخميس، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتى حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وشهد ميناء غرب بورسعيد، دخول 3 سفن حاويات، وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.