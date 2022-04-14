تعرف على ضحية برنامج رامز موفي ستار الحلقة 13.. نجمة شهيرة

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كشفت إدارة قناة MBC مصر الفضائية عن اسم ضيفة برنامج رامز موفي ستار الحلقة 13 التي تعرض اليوم الخميس وهي الفنانة نجلاء بدر.

دوت الخليج يكشف ضيف برنامج رامز موفي ستار اليوم

ضيف برنامج رامز موفي ستار

تحل الفنانة نجلاء بدر اليوم الخميس ضيفة رامز جلال في برنامج رامز موفي ستار الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وستخوض الفنانة نجلاء بدر خلال الحلقة العديد من المغامرات والأحداث المفاجئة والكوميدية أيضًا بجانب تعليقات رامز جلال الساخرة ووصلة الغزل التي سيقولها فيها.

نجلاء بدر برنامج رامز موفي ستار

يشار أن الفنانة صابرين كانت أولى ضيوف برنامج رامز موفي ستار وجاءت بعدها الفنانة ياسمين صبري ثم وقع مطرب المهرجانات حمو بيكا الضحية الثالثة لرامز جلال.

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في الحلقة الرابعة من برنامج رامز موفي ستار وجاءت بعدها الفنانة غادة عادل، أما سادس ضحاياه كان الفنان محمد أنور، وتليه الفنانة رانيا يوسف في الحلقة السابعة من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022.

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وحل الفنان السعودي عبد الله السدحان ضيف الحلقة الثامنة من البرنامج وكانت الفنانة هدى المفتي الضحية التاسعة له ثم الفنان أحمد فتحي الذي كان ضيف الحلقة العاشرة وجاءت بعده الفنانة عائشة بن أحمد في الحلقة الحادية عشر من البرنامج وكان ضحية أمس الأربعاء هو لاعب النادي الأهلي عمرو السولية.

برنامج رامز جلال رمضان 2022

يشار أن برنامج رامز موفي ستار كان قد تم تصويره في مدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وتدور فكرة وقصة البرنامج حول إقناع الضيف أو الضحية من مشاهير الفن أو الرياضة أو الإعلام في مصر والوطن العربي بالمشاركة في فيلم أكشن من بطولة فان دام.

ومن الضيوف المقرر أن يقعون في فخ رامز جلال خلال الأيام المقبلة هم عمرو يوسف، درة، مايان السيد، سليمان عيد، بيج رامي، محمد محمود، حنان مطاوع، وآخرين.