/692038/لا-يجوز-خالد-الجندى-يستنكر-مقولة-اللى-يعوزه-البيت-يحرم-على-الجامع

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض المقولات التى يرددها بعض الناس، منها: "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"، مشيرا إلى أن هذا لا يجوز قوله نهائيا .

دوت الخليج

وقال الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بدل ما بتقول اللى يعوزه الجامع، ليه عندك ٢٠ حاجة تانى، حرمها زى السفر للخارج، والفسح، والترف، والسجائر والسهرات والمصايف، والشراء من المولات، ليه كده تدخل على الجامع رشق، هذا الكلام لا يجوز".

واستكمل: "الثراء ليس غاية عند المؤمن، بص فى القرآن الكريم ربنا بيحب الفقراء واطعام الفقراء، الإ انه قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إلى تكون بخيل، ولا تبسطها كل البسط، يعنى تكون كريم زيادة عن اللزوم، سيدنا النبى علمنا أن نكون وسطنين فى الاصراف".

كان الشيخ خالد الجندب، قد أوضح معنى قول الله سبحانه وتعالى " قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ"، حيث ذكر أنها ليس شتيمة أو سبابا، لافتا إلى أن القرآن لا يعتدى أو يتحرش لفظيا أو يشتم، وإنما أسلوب النداء الذى جاء به القرآن به الكثير من الأدب والحوار.

وتابع: "القرآن الكريم، لا يشتم ولا يسب، وفى هذه السورة هناك انكار متبادل للمعتقد، مع الاحترام للأشخاص، ده القرآن جاء فى الأخر وقال لكم دينكم ولى دين، يبقى إزاى شتيمة، على العموم كلمة كافر فى القرآن ليست سبابا، وخارج المصطلح الدينى لها دلالة مش كويسة يبقى نحترم بعض ومنقولهاش لبعض، ونحترم معناها فى القرآن".

خالد الجندي: "قل يا أيها الكافرون" لا يقصد بها سبابا ولا احتقارا

وقال الشيخ خالد الجندى، إن مصطلح "الكافر"، تكرر فى القرآن الكريم بمشتقاته 135، فى أكثر من 54 سورة، لافتا إلى أن كثرة التكرار العظيم فى القرآن الكريم، تدل مدى أهميتها وعظمها وقيمتها.

وتابع الجندى:"أزمة بعض المصطلحات إن الناس قامت بتفخيخ المصطلح وحولته إلى أزمة وقنبلة ومشكلة، يعنى بدل ما الناس المفروض تتعامل معاه بفهم معين، بعد التفخيخ بتتعامل معاه بفهم آخر، يبقى مهمتنا نصلح فهم الناس ولا نشطب المصطلح، حاشا لله، أنا بديكم مثال افتراضى، حد عنده القدرة على شطب 135، كلمة فى القرآن، أعوذ بالله محدش يقدر".