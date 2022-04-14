النائبة عبير الحلواني لـ دوت الخليج: مواصلة الحكومة لحملة أنت أقوى من المخدرات خطوة هامة

/692031/النائبة-عبير-الحلواني-لـ-تحيا-مصر-مواصلة-الحكومة-لحملة-أنت-أقوى-من-المخدرات-خطوة-هامة

قالت النائبة عبير الحلواني عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن اطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت اقوي من المخدرات" من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان.

دوت الخليج

حملة أنت أقوى من المخدرات ساهمت في زيادة الطلب علي العلاج من الإدمان بنسبة 400%

وأشادت الحلواني في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، بالدور الرائد لوزارة التضامن في علاج مرضي الإدمان داخل الدولة، وذلك بعد تزايد نسبة تعاطي المخدرات داخل الدولة من قبل الشباب والفتيات؛ الأمر الذي دفع وزارة التضامن الاجتماعي لاطلاق مرحلة جديدة من حملة " أنت أقوي من المخدرات. وأشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلي أن عدد المراكز وصل حالياً إلي 28 مركز علاجي في المحافظات، الأمر الذي مما أدي إلي تنامي الطلب علي علاج الإدمان والذي تزايد بنسبة 400%.

وأكدت الحلواني، علي دور الوزارة في توعية عقول الشباب والفتيات لتجنب المواد المخدرة ، حيث قامت الوزارة بافتتاح وتشغيل 5 بيوت للتطوع بجامعات والقري ، بهدف توعية ما يقرب من 150 ألف طالب وطالبة سنويا ، كما تم استهداف 409 قرية تحت مبادرة حياه كريمة .

مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات بمشاركة الكابتن محمد صلاح

أطلقت السيدة نيفين القباج القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، مرحلة جديدة من حملة أنت أقوي من المخدرات، بمشاركة تطوعية من الكابتن محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،و عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين والفنانين وممثلى الوزارات والجهات المعنية ومن خلال فاعليات إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات تحت عنوان عنوان المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش، تم استعراض أهداف الحملة ونتائجها التي يتم تحقيقها على مدار المراحل السابقة وعرض فيديو عن المرحلة الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ “الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات”، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لتوعية الشباب ويستهدف التوعية بأضرار المخدرات "،و تم الإعداد لتنفيذها علي مستوي الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوي علي مدار الشهرين الماضيين .