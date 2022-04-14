/691999/منح-أعضاء-مستقبل-وطن-تخفيضات-بمركز-الريادة-للإشعة فى-وراق-الحضر

قامت الوحدة الحزبية “بوراق الحضر” برئاسة محمد مختار سعيد وأمين التنظيم ، ومحمد مجدي إسماعيل التابعة لأمانة قسم الوراق برئاسة سيد طه وأمين التنظيم محمد خالد، بالتعاون مع هشام طه عضو هيئة المكتب بالوحدة الحزبية بوراق الحضر بالاتفاق مع مركز “الريادة للأشعة” على عمل تخفيضات لجميع أعضاء الحزب بنسب ٣٠٪ على فحوصات الأشعة والتحاليل وأسعار الرنين المغناطيسي ٤٠٠ جنيه على أن يكون ذلك بموجب "روشتة العلاج" مع بطاقة عضوية الحزب (الكارنيه) وذلك بكلا من فرع الوراق : ٩٨ شارع كورنيش النيل وراق الحصر بجوار بنزينة الوطنية وفرع امبابة : ٧١ شارع الوحدة.

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تعاقد يمنح أعضاء مستقبل وطن تخفيضات بمركز الريادة للإشعة

جاء ذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالورق تعاقداتها الطبية لخدمة أعضاء الحزب.

وأكد سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، أن قيام شباب الحزب بإبرام التعاقدات مع الكيانات الطبية هدفه الأول توفير الرعاية الصحية لأعضاء الحزب والمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".