/691998/وزير-الكهرباء-يلتقي-ممثلي-تحالف-الوقود-الأخضر-لبحث-التعاون-في-مجالات-الطاقة

أكد الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تحرص علي تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائه ممثلى تحالف الوقود الأخضر Fredric Belloy المدير التنفيذى للمشروعات الدولية بشركةEDF للطاقات المتجددة والمهندس عمرو الصواف رئيس شركة زيرو ويست لبحث فرص الإستثمار فى مجالات الطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وزير الكهرباء يلتقي ممثلي تحالف الوقود الأخضر لبحث التعاون في مجالات الطاقة

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء لتنفيذ مشروع تجريبى لانتاج الوقود الخضر لتموين السفن بمنطقة قناة السويس .

وأكد شاكر، على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

ومن جانبه، أشاد ممثلى تحالف الوقود الأخضر بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات، مؤكداً على رغبتهم فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة للاستفادة من الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة النظيفة والمساهمة فى تنظيم مصر لهذا الحدث الهام COP 27 المقرر عقده فى شرم الشيخ .