/691997/مستقبل-وطن-يواصل-تقديم-الوجبات-الساخنة-للصائمين-بالوراق

قال سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بالوراق، إن الوحدة الحزبية بطناش قامت بعمل 50 وجبة إفطار للارامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن حملة إفطار صائم مستمرة في قسم الوراق تحقق تقدمًا بشكل يومي بالنسبة للأمانة والوحدات القاعدية ومستمرين في مضاعفة عدد الوجبات.

دوت الخليج

مواصلة تقديم الوجبات الساخنة للصائمين بالوراق

جاء ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن،تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف ، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب،وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة، حيث كثفت أمانة الحزب بالوراق جهودها في تنفيذ حملة إفطار صائم.

أشار "أمين الحزب"، إلى أنه بتوجيهات من القيادات الحزبية بضرورة بذل أقصى الجهد في دعم الأسر الأكثر إحتياجآ ولذلك تم عمل 50وجبة إفطارلالأرامل واليتامي من خلال مقر الوحدة الحزبية بطناش برئاسة محمود عبدالرحمن حجازى وأمين التنظيم أحمد عبداللطيف عبدالبر وبمشاركة جميع أعضاء الوحدة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة حياة كريمة الذي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .