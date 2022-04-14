/691991/قطاع-الأعمال-تنعى-ضحايا-حادث-أتوبيس-أسوان
تابعت وزارة قطاع الأعمال العام، باهتمام بالغ، تداعيات حادث التصادم الأليم الذي وقع بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان، أمس الأربعاء.
دوت الخليج
وإذ تنعى الوزارة ببالغ الحزن والآسى ضحايا الحادث من السائحين والمصريين وبينهم سائقين بشركة مصر للسياحة، تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، وتشير إلى خروج مصابي الحادث من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.
"قطاع الأعمال" تنعى ضحايا حادث أتوبيس أسوان
كما تؤكد الوزارة أنه عقب وقوع الحادث توجهت قيادات شركة مصر للسياحة إلى أسوان لمتابعة تداعيات الحادث والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في المستشفى، حيث إن الأتوبيس ضمن أسطول الشركة وكان مؤجرًا من قبل إحدى الشركات السياحية وقت وقوع الحادث.
وتم التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ وتسهيل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كما تم التوجيه بصرف إعانات عاجلة لأسر سائقي الشركة الاثنين المتوفين جراء الحادث.
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