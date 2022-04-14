/691989/ننشر-جدول-المهام-الأدائية-للصف-الرابع-الإبتدائي-2022

تنطلق المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني ، خلال أيام، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن جدول أداء المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي الفصل الدرائي الثاني 2021-2022.

دوت الخليج

ويبحث طلاب الصف الرابع الإبتدائي عن موعد المهام الأدائية والزمن المخصص لها، وذلك في ظل التطبيق الجديد لها.

وينشر موقع دوت الخليج جدول أداء المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعقد على مدار ثلاثة أيام، تبدأ من يوم الاثنين 18/ إبريل 2022 وحتى الأربعاء 20/ إبريل 2022، وجاء الجدول كالتالي:

- الإثنين 18 إبريل (اللغة العربية) - الثلاثاء 19 إبريل (علوم - مهارات مهنية - اللغة الإنجليزية) - الأربعاء 20 إبريل (الرياضيات - ICT- الدراسات الاجتماعية)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن زمن أداء المهمة حصتان، على أن يقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة، كلا في تخصصه.

ما هي المهام الأدائية الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي في مادة معينة، وهي تقدم دليلاً على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي. وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الإنتهاء منها في زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف بالوضوح، وترتبط بنواتج التعلم المستهدف تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلم وطبيعة المادة المستهدفة وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب علي ضوئه.

معايير استخدام المهام الأدائية

عند استخدام المعلم للمهام الأدائية يتم مراعاة المعايير التالية: 1- يوضح المعلم للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع من المتعلم. 2- يستغرق العمل علي المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتن. 3- يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن مواعيد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، والتي جاءت كالتالي:

- الأحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

- الإثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية

- الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT –

الأربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزية

– الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات