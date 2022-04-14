/691987/الأهلي-يعلن-عن-طرح-عدد-من-المزايدات-في-مقر-الجزيرة-وفرع-مدينة-نصر-تفاصيل

أعلن النادي الأهلي عن طرح المزايدات العامة للعام المالي بمقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وذلك بنظام المظروفين لمدة ثلاث سنوات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد له.

تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز في الدوري بعد الصعود الإفريقي

وتقرر تأجيل مواجهات بيراميدز والمصري ضد فرق الدوري في الجولة الرابعة عشر وكذلك الأمر في الأسبوع الخامس عشر وذلك بعد صعود الفريقين لدور الثمانية من الكونفيدرالية الإفريقية

نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

النادي الأهلي يواجهه الرجاء المغربي فى لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاق اسطيف ضد الترجي التونسي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز يواجهة وبترو أتلتيكو ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

انتهت أحداث مباراة ناديي المصري والأهلي، بفوز فريق النادي البورسعيدي بهدف مقابل لا شئ، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 13 من بطولة الدوري العام، لتكون الهزيمة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم.

وباغت النادي المصري الفريق الأحمر بهدف لاعبه هيثم ليوني، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، واستمرت سيطرة الفريق الأخضر على معظم أحداث اللقاء، حتى أهدر فريق المصري هدفًا مؤكدًا في الدقيقة 35، لولا تألق الشناوي، والذي حرم المصري من التقدم بالهدف الثاني.