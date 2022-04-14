/691970/صحة-المنوفية-تشكيل-لجنة-للمرور-على-المستشفيات-الخاصة-لتقييم-الاجراءات-الاحترازية

شكلت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي ، فريق عمل من إدارة العلاج الحر للمرور على المستشفيات الخاصة بالمشروع القومي لجراحات قوائم الانتظار لتقييم مدى اتباعها للإجراءات الإحترازية.

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جاء ذلك بناءً على توجيهات من خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبقيادة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر ، حيث تشكيل لجان مرور على المستشفيات الخاصة المشاركة بالمشروع القومي لجراحات قوائم الانتظار.

المرور على المستشفيات

وتم المرور على عدد 5 مستشفيات خاصة و عدد 2 مركز طبي حيث تم من خلال هذه المرورات المكثفة التحقق من تراخيص التخصصات المتعاقد ، وتقييم مدى اتباعها للإجراءات الاحترازية ومعايير مكافحة العدوى بأقسام العمليات والاقسام الداخلية والروايات الحرجة ، كذلك تم مراجعة وتقييم الملفات الطبية الخاصة بالمرضى والتأكد من استيفائها، كما تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة بتلك الأقسام ، بالإضافة إلى تقييم حالة المصاعد والمولدات الكهربائية وجميع أعمال السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة المرضى وذويهم وسلامة كافة الأطقم المقدمة للخدمة بتلك المستشفيات.

التأكد من ملائمة المستشفيات

جدير بالذكر أيضاً أنه تم التأكد من مدى ملائمة تلك المستشفيات لتقديم الخدمات المتعاقد عليها ومدى كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة بكل مستشفى على حده ، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة والتي تقدمها مديرية الصحة بالمنوفية ودعم لكافة الجهود المبذولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للقضاء على قوائم الانتظار من أجل تحقيق رؤية جديدة واعية بالقطاع الصحي وخدمات صحية أفضل للمواطنين.