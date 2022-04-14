وزير الأوقاف يشيد بمسلسل الاختيار: مصر كانت تدار من مكتب الإرشاد

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمسلسل الاختيار، والقائمين على العمل الوطني بأجزائه الثلاثة.

وقال، في تدوينه عبر تويتر إن مسلسل الاختيار برهن بالدليل القاطع أن الدولة كانت تدار من مكتب الإرشاد وأن خيرت الشاطر ورجاله هم من كان يحكمون ويسيطرون على صنع القرار وأن التمكين لعناصر الجماعة وعملائها كان على رأس أولوياتهم وفوق كل اعتبار .

وأكد وزير الأوقاف في الحلقة الحادية عشر من برنامج "رؤية" بعنوان : "العقل والنص" أن رمضان هو شهر العلم ، وهو شهر الفهم ، وهو شهر الوعي ، وفرصة للتعلم ، والاستفادة ، والاستنارة ، وحديثنا يتناول أهمية إعمال العقل في فهم النص ، ذلك أن كثيرًا من المشكلات ، والأفهام الخاطئة جاءت نتيجة وقوف بعض الجماعات عند ظواهر النصوص دون فهم لمقاصدها ، ومراميها ، وإلى غلبة مناهج الحفظ والتلقين على مناهج الفهم والتحليل ، فلا بد أن نعمل عقولنا في فهم صحيح النص ، فمثلًا عندما تحدث نبينا (صلى الله عليه وسلم) عن السواك ، فما المقصد؟ وما الغاية؟ الفقهاء يقولون طُهرة للفم ومرضاة للرب ، والهدف هو :نظافة وطهارة الفم ، والسؤال يقول : هل العبرة بعين السواك حتى لو كان من يستخدمه لا ينظفه جيدًا ، والعبرة بمجرد حمل السواك؟ ، أم أن العبرة بنظافة وطهارة الفم التي قد تتحقق بآلة السواك بشرط العناية بها ، ونظافتها ، وحفظها في مكان نظيف ، وقد تتحقق بالغسول أو الفرشاة أو المعجون ، لا شك أن الهدف هو نظافة الفم ، وهو ما صرح به الفقهاء في تعليلهم لقضية السواك ، فأي غاية طبية صحية تتحقق بها نظافة الفم ونظافة الأسنان وطهارة الفم هي غاية مشروعة تحقق الهدف من السواك ، وعندما جاء أحد الصحابة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، ومعه ناقته فقال : "أعقلها وأتوكل ، أم أتركها وأتوكل؟ فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : اعقلها وتوكل"