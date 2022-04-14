عاجل.. طرح طماطم طازجة بـ10 جنيهات بمنافذ وزارة الزراعة (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال منافذها المتنقلة، طرح كميات من الطماطم الطازجة بسعر 10 جنيهات للكيلو، فضلا عن العديد من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.





يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لخفض الاسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، والحد من الحلقات الوسيطة، لتوفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. كما تم توفير منتجات الخضر، والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، وغيرها من السلع الغذائية بجميع منافذ الوزارة ومعارض خير مزارعنا لأهالينا التابعة للوزارة، بأسعار تقل عن مثيلاتها بنسبة تتجاوز 20٪، وأنه يتم باستمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات من إنتاج الوزارة ومزارعها، لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن المنافذ المتنقلة، والتى تم التنسيق مع المحافظين لتجوب المناطق النائية والأكثر فقرا.

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