الأوقاف توزع 29 طن لحوم و35 ألف شنطة غذائية بقرى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد عصام سعد محافظ أسيوط انطلاق قافلة وزارة الأوقاف بأسيوط لتوزيع 29 طنا من لحوم صكوك الإطعام و35 ألف شنطة غذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة والتى سيتم توزيعها عن طريق مديريتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى وإداراتها المختلفة بالقرى والنجوع.





جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط.

وقال محافظ أسيوط إن قافلة وزارة الاوقاف تأتى ضمن مشاركات القطاع الحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الاسعار وضمن جهود الدولة لتوفير المواد الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى إنه سيتم توزيع 29 طن لحوم و35 ألف شنطة مواد غذائية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى واداراتها المختلفة بقرى ومراكز المحافظة للوصول الى الأسر المستهدفة وذلك يوميا على مدار شهر رمضان المعظم، مشيدا بجهود وزارة الاوقاف وعلى رأسها فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية على أرض المحافظة والتى تشارك مع مؤسسات الدولة لتوفير الدعم ووصول المساعدات لمستحقيها وتقديم يد العون للأسر الأكثر احتياجا تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

وأشار الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف إلى إنه سيتم توزيع تلك اللحوم والشنط الغذائية على المستحقين بالقرى والنجوع وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف والتى أكدت على ضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين وأننا جميعا فى خدمتهم وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع ولا منة لأحد منا فيه بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم فضلا على عدم تصوير أحد عند التوزيع وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

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