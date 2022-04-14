سفيرة مصر فى فيتنام تقدم أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ونقلت السفيرة المصرية إلى الرئيس الفيتنامى تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة على اعتزاز مصر بالصداقة التى تجمعها مع فيتنام، وتطلعها إلى التعاون مع المسئولين الفيتناميين لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

رحب الرئيس الفيتنامى بالسفيرة المصرية معربا عن ثقته فى استمرار الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وأشاد بالتنسيق القائم بين مصر وفيتنام فى المحافل الإقليمية والدولية، وأكد تطلع بلاده إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر من خلال الآليات القائمة، وفى مقدمتها اللجنة الحكومية المشتركة، والمشاورات السياسية الدورية، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات التعليم والتدريب من خلال المنح التى تقدمها مصر إلى الطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية، كما أكد على استعداد فيتنام لتوفير ظروف تفضيلية لجذب الاستثمارات المصرية إلى فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين.

تناول اللقاء أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر للمساهمة فى رفع معدلات حركة السياحة بين البلدين اللذين يضمان العديد من المزارات السياحية الفريدة.