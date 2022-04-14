عاجل- صرف تعويضات ضحايا حادث أبو سمبل (رابط متابعة الطلب)

جدة - نرمين السيد - تابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، مع مسؤولى المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات نتائج حادث التصادم المـأسـاوى لأتوبيس سياحى يقل ضمن ركابه المصريين فوجا سياحيا فرنسيا وبلجيكيا على طريق أسوان-أبو سمبل بمحافظة أسوان.





وأدى الحادث لوفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكى واحد، وخمسة مصريين، وعدد من الإصابات البالغة.

وكشف الدكتور محمد عمران، عن قيام الرقابة المالية فور الإخطار بالحادث، بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجبارى صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة.

وأكد فى بيان له اليوم الخميس، على أن مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تزاول مهامها فى تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضى المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكترونى على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كافة الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المضرورين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.

وشدد عمران على قيام المجمعة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما فى بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصرى.

ونوه أن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجبارى على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقًا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبى وبحد أقصى مبلغ 40 ألف جنيه عن كل حالة.

ومن جانبه قال المدير التنفيذى للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات إبراهيم لبيب إنه تم التواصل مع المسئولين بالسفارة الفرنسية فى مصر لتوضيح الاجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوفرة لضحايا الحادث، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كافة استفسارات المضرورين أو أسر المتوفين الأجانب.

وأضاف أنه تم التواصل مع شركة مصر للسياحة لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحرى بالمجمعة والمنشئة حديثا لرصد الحوادث الجسيمة بالتواصل مع ذوى الشأن لاستيضاح الأمور، وفى نفس الوقت تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأكد لبيب أن المجمعة تتعامل مع المضرورين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكترونى للمجمعة الذى يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التى تقدم مع طلب الصرف على الرابط التالى: https://ecip-egypt.org/egbary2/public/page/17