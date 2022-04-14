سفير مصر فى سول يستقبل مسؤولى شركة SK ON الكورية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر لدى جمهورية كوريا مسؤولى شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة فى صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة فى سول.





أشار السفير إلى الامكانات الهائلة التى توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافى من أسواق أوروبا التى ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالاضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعى التى تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر. رحب مسئولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر فى المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التى تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة فى السوق المصرى.

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