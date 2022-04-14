3 أديرة تعلن غلق أبوابها فى أسبوع الآلام

جدة - نرمين السيد - أعلنت 3 أديرة غلق أبوابها فى الفترة من 18 وحتى 25 أبريل، وذلك بمناسبة الاحتفالات الخاصة بأسبوع آلام السيد المسيح وحتى الاحتفال بعيد القيامة، واستقبال الزوار فى شم النسيم.





وأعلنت أديرة الأنبا بيشوى بوادى النطرون والشهيد مارجرجس بالخطاطبة ودير العذراء مريم والقديس يوحنا الحبيب بطريق الإسماعيلية عن الاعتذار عن استقبال الرحلات والخلوات فى هذه الفترة، ليتمكن الرهبان الصلاة فى هدوء، ومن المتوقع أن يعلن عدد من الأديرة عن نفس القرار خلال الساعات المقبلة.

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