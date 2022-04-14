أنتشرأنباء، وتقارير منذ الأشهر الماضية عن رحيل محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، للإحتراف فى صفوف نادي النصر السعودي، ولم تحسم إدارة القلعة البيضاء حتي الأن قرارها فيما يتعلق بتجديد الحارس حتى الآن، خاصة مع رغبته في خوض تجربة الاحتراف بأحد الدوريات الخليجية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام وبطولات محمد أبو جبل مع الزمالك

فيما لعب محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك، لنادي نادي إنبي في الفترة بين 2008 حتى 2013 ، انتقل لنادي الزمالك فترة الانتقالات الصيفية عام 2013 ، ثم انتقل إلى نادي سموحة عام 2016 قبل أن يعود لنادي الزمالك عام 2019 ليعود ويتالق ويتسبب بتتويج الزمالك بكل من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي كما أنه توج بكأس مصر 2019، وبطولة الدوري المصري عام 2021 الماضي.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

يخوض فريق ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

وارتقى الزمالك للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز بعدما حقق الفوزعلى براميدز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض للنقطة 28 بينما تراجع الفريق السماوي للمركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما توقف رصيد بيراميدز عقب الخسارة من أبناء ميت عقبة في المواجهة التي جمعت الفريقين في سهرة كروية رمضانية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الزمالك وبيراميدز بهدفيين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة في شوط أول قوي من الناحية البدنية والفنية حتى اهتزت شباك الفريقين بأربعة أهداف خلال النصف الأول من المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.

جيسفالدو فيريرا مدرب الزمالك

قاد البرتغالي جيسفالدو فيريرا تدريب الزمالك في مطلع الشهر الجاري، بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد تراجع مستوى ونتائج أبناء ميت عقبة في مختلف البطولات، والتي جاءت بالتحديد بعد الخسارة من الوداد المغربي بثلاثية في الجولة الثالثة من المجموعة.