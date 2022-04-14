/691980/النائب-هاني-العسال-إطلاق-منصة-visitegypt-تسهل-وتذليل-العقبات-الخاصة-بإجراءات-السفر-للركاب-القادمين-إلى-مصر

أكد النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن اطلاق شركة مصر للطيران منصة visitegypt، تسهم في تسهيل وتيسيير إجراءات الدخول للعمل علي إنسيابية الحركة ومنع التكدس بصالات الوصول، مما يسهل الرحلات على الركاب، فضلًا عن مساهمتها في تسهيل وتذليل العقبات الخاصة بإجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر.

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وقال «العسال»، إن الدولة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات الجيدة في ضوء تحديث الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية للحد من التكدس، ومع إطلاق تشغيل المنصة الالكترونية (Visit Egypt)، سوف تخف القيود التي فرضتها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا وتداعياته التي فرضت نفسها على الرحلات وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنصة الجديدة ستقدم مجموعة من التسهيلات والتيسيرات على الركاب، من ضمنها أنه في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل علي المنصة الإلكترونية وإسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.

وأضاف "العسال"، أن المنصة لها عامل كبير في اختصار الوقت على الركاب، حيث أنه عند استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدي الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل علي أنه له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

النائب هاني العسال: إطلاق منصة visitegypt تسهل وتذليل العقبات الخاصة بإجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر

كانت شركة مصر للطيران قد طالبت من الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونيةhttps://visitegypt.gov.eg ، وضرورة الحصول على كود الموافقةQR Code للدخول إلى مصر، وإظهاره بمطارات السفر؛ لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر .