روسيا: نعيش في ظروف صعبة..والغرب ينشر أفكار متشددة ومتطرفة معادية لبلادنا

/691977/روسيا-نعيش-في-ظروف-صعبةوالغرب-ينشر أفكار-متشددة-ومتطرفة-معادية-لبلادنا

أكد وزير الخارجية الروسى لافروف، فى كلمة له اليوم الخميس بثتها قناة سكاى نيوز خلال مؤتمر العلاقات الدولية الرقمية، على أن تحرك روسيا فى دونباس كان بهدف حماية المواطنيين الذى طلبوا المساعدة.

لافروف: الغرب ينشر أفكار متشددة ومتطرفة معادية لروسيا

وشدد لافروف، على أن الغربيون يختروعون قواعدهم وقوانينهم الخاصة بدل الإذعان إلى القانون الدولى، مؤكدا على أن الغرب يسخر وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية للتزييف والتشويه ويحجب المواقع الروسية من دون أى خجل.

ولفت لافروف ، إلى أن روسيا هى دولة من الدول الرائدة فى القطاع الرقمى وأن الأزمة الحالية سمحت لروسيا التطور أكثر، مشيرا إلى أن روسيا تقوم بأتخاذ خطوات من أجل تعزيز السيادة الرقمية للحكومة والدولة الروسية ككل.

وتابع: نحن نعيش فى ظروف صعبة فى ظل سياسة عدوانية تنتهجها الدول الغربية، مشددا على أن الغرب قد نشر أفكار متشددة ومتطرفة معادية لروسيا.

وشدد لافروف على أن أهداف العملية العسكرية الروسية فى كييف والتى بدأت فى 24 فبراير الماضى سوف تحقق بلا أى مجال للشك، مشرا إلى أن روسيا ملتزمة بمكافحة الجرائم السيبرانية .

وأضاف وزير الخارجية الروسى أن الدول الغربية تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بالأضافة إلى نشر الأيديولوجية المتطرفة.

تصريحات وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت اليوم الخمبس عن إسقاط طائرة من طراز ميج 29 ومروحية ومسيرة، بالأضافة إلى تدمير 12 هدفا عسكريا ومستودعا تابعا للجيش الأوكرانى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اندلاع حريق فى أحد أهم السفن الروسية بأسطول البحر الأسود نتيجة انفجار ذخيرة و إجلاء الطاقم بالكامل.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تهاجم المنشأت الروسية، محذرة أنه اذا استمرت هذه الأنشطة سوف تستهدف القوات الروسية مواقع صنع القرار فى العاصمة الأوكرانية كييف.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن الهجمات الأوكرانية على المؤسسات الروسية سوف تدفع الجيش الروسى للرد، مؤكدة على أن هذا ما تحاول روسيا تفاديه

وأكدت الوزارة على أن المسلحون الأوكرانيون يحتجزون أجانب كرهائن، مضيفة أنه يوجد 76 سفية أجنبية لا تزال محاصرة فى الموانى الأوكرانية