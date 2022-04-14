/691965/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-12-أكرم-حسني-يرث-104-مليون-جنيه

.شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مكتوب عليا، العديد من الأحداث، حيث اكتشف جلجل شئ صادم وهو ورث من زوجتة التي توفت حوالي 104 مليون جنية.

لذا دوت الخليج يرصد لكم التفاصيل الكاملة للحلقة 12 من مسلسل مكتوب عليا

بدأت أحداث الحلقة 12 من المسلسل، باستيقاظ جلجل الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني على كلمات سحرية جديدة مكتوبة على يديه وهي "انتحار، و104 ملايين"، فيبدأ يومه بمحاولة حل لغز تلك الكلمات كالمعتاد.

وبعدما يخرج جلجل من منزله يجد بدوي الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبدالجليل ينتظره أمام المنزل ويطلب منه أن يذهب معه لطلاق شقيقته التي ماتت منذ يومين، فيتهرب منه جلجل.

سلمى تطلب من جلجل تأكيد حبه لها

وبعد ذلك توجه جلجل إلى منزل سلمى التي تجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، فحاولت طرده ولكنه تمسك بالبقاء لإقناعها بموقفه من روقة التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر، وطلب منها إعطاءه فرصة جديدة فقالت له موافقة في حالة واحدة وهي أن تبلغها روقة بأنها موافقة على ارتباطه بسلمى.

ويعود جلجل إلى منزله يجد العائلة بأكملها متوجهين لشراء سيراميك شقة شقيقته جيجي التي تجسد دورها الفنانة هلا رشدي وخطيبها علاء الذي يقوم بدوره الفنان محمد طعيمة"، وشراء سيراميك لشقته مع روقه أيضًا.

جلجل يغدر بـ روقة

ليذهب جلجل معهم مجبرًا، ويستغل ذلك الموقف ويسجل لروقه وهي تقول “مبحبكش ومبطيقكش وبكرهك عمى”، فيرسل التسجيل إلى سلمى، ثم يفاجأ بوجود بدوي خلفه يهدده بفضحه وإبلاغ عائلته أنه كان متزوجا من شقيقته، ثم يفاجأ برسالة من سلمى تطلب منه مكالمة من روقة لتبلغها بنفسها أنها لا تحبه.

ثم يأتي بدوي ويصطحب جلجل معه لطلاق شقيقته التي ماتت في مستند مزور كأنه طلقها قبل وفاتها بيوم واحد، وقبل التوقيع يهرب جلجل متحججا بأن والده أصيب بجلطة في القلب.

جلجل يرث 104 مليون جنية

وبعد ذلك يقوم المحامي صديق بدوي بالتلاعب مع جلجل، ويقابله بعد هروبه منهم، ويبلغه بحقيقة الأمر، ليكتشف جلجل حقيقة الرقم الذي يرثه من زوجته التي ماتت فور زواجه منها وهي 104 ملايين جنيه، ويطلب المحامي من جلجل عمل توكيل رسمي له، مع التوقيع على ورقة تضمن نسبته من تلك الصفقة.

ثم يرسل جلجل إلى روقة في رسالة أنه يحب سلمى ويربطها حتى لا تصرخ ويغلق فمها ثم يقول لها إنه لا يحبها ويحب سلمى، ويطلب منها أن تتصل بسلمى، ثم يصدم خالته في قراره بالزواج من سلمى، فتهدده خالته بالانتحار وتسقط من البلكونه بدون قصد منها.