/691956/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-الجزء-الثاني-يستكمل-تصدر-التريند-صور

تصدر مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني التريند للعديد من الأيام المتواصلة، نظرًا لشعبيتة الكبيرة منذ إصدار الجزء الأول منه خلال السنة الماضية، لأنه يدور في إطار كوميدي مشوق خفيف.

دوت الخليج يرصد لكم المراكز التي حققها مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على يويتوب

أخد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني العديد من المراكز عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في القنوات الرسمية لكلًا من، الشركة المنتجة روزناما، والقناة الرسمية لمسلسل في بيتنا روبوت.

حقق مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني مركز أول في القناة الرسمية للشركة المنتجة روزناما، كما حق المركز السابع في القناة الرسمية لمسلسل في بيتنا روبوت.

تفاصيل مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 أحداث مشوقة، والتي بدأت بتعرض يوسف لحالة من الإغماء بعد تعرضه لحادث أثناء ذهابه لمسابقة الروبوتات، وبعدها قام كل من لذيذ وزومبا بنقله إلى المنزل، واستطاعت زوجته سارة التي تجسد دورها لفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، أن تعيده لوعيه ولكنها فوجئت بأن يوسف فقد الذاكرة.

ويعرض المسلسل يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

ويعد مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .