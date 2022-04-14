/691967/الأرصاد-استمرار-انخفاض-درجات-الحرارة-غدا-والعظمي-بالقاهرة-23

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي ومديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس سوف يشهد إنخفاض فى درجات الحرارة، موضحة أن طقس اليوم سوف يكون ربيعى معتدل فى فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية.

دوت الخليج

الأرصاد الجوية: أنخفاض فى درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح بكافة الأنحاء

وأضافت الدكتورة منار غانم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكستر نيوز، أن طقس اليوم سوف يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد فى فترات النهار وسوف يظل الطقس حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات اليوم.

ونوهت أنه من المتوقع أن تكون درجة حرارة العظمى اليوم 26 درجة مأوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، محذرة أن درجات الحرارة سوف تنخفض بشكل ملحوظ فى فترات الليل وسوف تنخفض عن المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت أن الطقس سوف يكون باردا فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغب المناطق الشمالية والموجودة فى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن الطقس سوف يكون معتدل الحرارة على جنوب الصعيد فى فترات الليل.

وحذرت أن اليوم الخميس سوف يشهد نشاطا للرياح فى فترة المساء وساعات الليل، موضحة أن سرعة الرياح سوف تتراوح ما بين 30 و40 كيلومتر فى الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية.

طقس الأسبوع المقبل

وأوضحت أن درجات الحرارة غدا الجمعة هى درجات تعتبر حول المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، مضيفة أن متوسط درجات الحرارة فى السواحل الشمالية اليوم الخميس وغدا سوف يتراوح ما بين 22 و23 درجة ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا.

وأكدت على أن أجواء اليوم هى أجواء ربيعية على أغلب مناطق الجمهورية، منوهة أن منذ السبت القادم سوف يحدث أرتفاع تدريجى فى درجات الحرارة وذروة الارتفاعات سوف تكون يوم الأحد المقبل، بسبب تأثرنا بوجود منخفض خماسينى على الصحراء الغربية، مما سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة يوم الأحد المقبل.

درجات حرارة اليوم الخميس

القاهرة العظمى 26 والصغرى 14 درجة

الاسكندرية العظمى22 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 21 والصغرى 13 درجة