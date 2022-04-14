السفير المصري في سول يستقبل مسؤولي شركة SK ON الكورية

استقبل السفير خالد عبد الرحمن سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية كوريا مسؤولي شركة SK ON الكورية، إحدى شركات مجموعة SK العملاقة المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بمقر السفارة في سول.
أشار السفير إلى الامكانات الهائلة التى توفرها مصر من ناحية البنية التحتية الصناعية، وتوافر الطاقة النظيفة والقرب الجغرافي من أسواق أوروبا التي ترتبط بمصر باتفاق تجارة حرة، بالاضافة إلى نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإفريقية الكبيرة والواعدة مبرزًا اهتمام القيادة السياسية بتوطين صناعات التكنولوجيات الحديثة بما فيها صناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها وتصنيع وسائل النقل الجماعي التي تعمل بالكهرباء والهيدروجين الأخضر.
رحب مسئوولو الشركة بالتعرف على الفرص المتاحة بمصر في المجالات الصناعية، وبالأخص فيما يتعلق بالصناعات الواعدة التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحين اهتمامهم بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في السوق المصري.
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