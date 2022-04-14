السفيرة المصرية في فيتنام تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهوري الفيتنامي

قدمت السفيرة المصرية أمل عبد القادر سلامة أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "نوين سوان فوك"، حيث نقلت إلى الرئيس الفيتنامي تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدةً على اعتزاز مصر بالصداقة التي تجمعها مع فيتنام، وتطلعها إلى التعاون مع المسئولين الفيتناميين لمواصلة تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

رحب الرئيس الفيتنامي بالسفيرة المصرية معربًا عن ثقته في استمرار الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين، وأشاد بالتنسيق القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر من خلال الآليات القائمة، وفي مقدمتها اللجنة الحكومية المشتركة، والمشاورات السياسية الدورية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والتدريب من خلال المنح التي تقدمها مصر إلى الطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية، كما أكد على استعداد فيتنام لتوفير ظروف تفضيلية لجذب الاستثمارات المصرية إلى فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين.

تناول اللقاء أيضاً سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، خاصةً من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وبحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر للمساهمة في رفع معدلات حركة السياحة بين البلدين اللذين يضمان العديد من المزارات السياحية الفريدة.