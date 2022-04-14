مياه أسيوط تطبق تكنولوجيا التصوير التلفزيونى فى صيانة الشبكات (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد تطبيق تكنولوجيا التصوير التلفزيونى CCTV، لرصد وفحص جميع أجزاء الأنابيب الداخلية لتحديد حالة الخطوط من الداخل بصورة حية، والوصول إلى حلول جذرية فى حالة وجود تسريبات للمياه، وتحديد موضع الأعطال تحديدا دقيقا لإجراء أعمال الحفر فى المكان المناسب مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت اللازم للصيانة.





وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن تكنولوجيا التصوير التلفزيونيCCTV عبارة عن كاميرا تليفزيونية مثبتة على موتور مدعمة ببرامج متطورة لتحديد أماكن وشكل العيوب يتم التحكم فيها إما سليكا أو لا سلكيا من خلال شاشة عرض، تكشف عن وجود إزاحة أو فجوة، ترشيحات فى الوصلات بين المواسير (الجوانات)، كما أنها تمكن من التعرف على وجود أى شروخ أو كسور، أو تلف مواسير الصرف الصحى بسبب التآكل أو سوء التركيب أو سوء الاستخدام الذى يسبب تراكم المواد الصلبة، ومراجعة ميل الفراغات واستقامتها، وتحديد مكان الأعطال باستخدام "tractor" كمصدر للإشارة والاستعانة بـ pipe locator كمستقبل للإشارة للوقوف على كل عطل وتحديد الأولوية، والذى يسمح باستخدام طريقة التبطين الجزئى أو الكلى من الداخل بدون حفر وذلك طبقا لحجم العطل.

وأوضح "درة" أن عملية فحص التصوير التلفزيونى CCTV تعد الوسيلة الأكثر فعالية لأنها تسمح بتحديد العيوب فى التركيب أو موقع انسداد المجارى والخطوط والتى غالبا ما يكون من الصعب تحديد مدى خطورتها دون استخدام كاميرات الفحص التليفزيونية، الأمر الذى سيكون له العائد الإيجابى على مستوى الخدمة المقدمة من حيث الجودة والاستدامة.

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