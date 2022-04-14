مياه القليوبية: انقطاع المياه عن بعض مناطق الخانكة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع المياه عن بعض مناطق مدينة الخانكة (أبو مترد - منطقة أرض التين - مساكن الإيواء - البولاقى - الجبل الأصفر) وجارى أعمال الإصلاح.





وأوضحت الشركة - فى بيانها - أن الانقطاع نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط 700 مم GRP منطقة أرض التين بجوار السنترال، وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، وتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بتلك المناطق خلال فترة الانقطاع.

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