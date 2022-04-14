رحلة إجلاء 11 بحارا مصريا من ميناء خيرسون الأوكرانى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن نجحت وزارة الخارجية فى إنهاء أزمتهم بعد أن علقوا بميناء خيرسون الأوكرانى، ولم يستطيعوا العودة إلى أرض الوطن بعد اندلاع العملية الروسية فى أوكرانيا.

ونجحت اتصالات السفارة المصرية فى موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية فى إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكرانى، حيث تم إجلاء 11 بحارا مصريا أمس، وجارى ترتيب عودتهم إلى الأراضى المصرية.

يأتى ذلك فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا فى الخارج.

وقد تم التواصل بين السفارة فى موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذى تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخى الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة.

وأجرى السفير نزيه النجارى، سفير جمهورية مصر العربية فى موسكو اجتماعا مرئيا مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن فى غضون الأيام القادمة.