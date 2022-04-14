/691974/كارثة-كبيرةطلب-إحاطة-للنائب-هشام-حسين-بسبب-استمرار-غلق-قصور-الثقافة-بمدينة-٦-أكتوبر

أعلن د. هشام حسين، أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بشأن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة ٦ أكتوبر وعدم اتخاذ أى إجراءات لإنهاء أعمال الافتتاح لخدمة الشباب والمواطنين.

دوت الخليج

النائب هشام حسين أكد أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز حقوق المواطنين ثقافيًا والتغلب على إشكاليات الماضى وأفكاره السلبية من خلال دعم وتطوير قصور الثقافة وإقامة الأنشطة المختلفة بها إلا أن الوضع فى مدينة ٦ أكتوبر مختلف حيث معاناه مستمرة من استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى المدينة وعدم وجود ساحات ثقافية للشباب.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن المدينة تضم قصرين، الأول فى الحى السادس ومغلق تماما بلا أى نشاطات وغير مؤهل لاستقبال الرواد، والقصر الثانى يقع فى الحى السابع وكان يعمل منذ زمن و ويقام فيه العديد من الورش والأنشطة، فتقام فيه ورش لتعليم الرسم والموسيقى، وتعليم السيدات زخرفة الأقمشة وإعادة تدوير مخلفات المنزل لجعلها صناعة صالحة ومستخدمة، وإقامة حفلات دورية لرعاية الأيتام واللاجئين، ويحتوى على مكتبة ضخمة، ولكن تم إغلاقه أيضا ومنع الرواد من دخوله.

"كارثة كبيرة"..طلب إحاطة للنائب هشام حسين بسبب استمرار غلق قصور الثقافة بمدينة ٦ أكتوبر

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن استمرار غلق قصور الإبداع والثقافة فى مدينة ٦ أكتوبر يمثل إشكالية كبيرة وبحاجة لخطوات على الأرض لإعادة افتتاح القصرين لخدمة الشباب والمواطنين مطالبا بإحالة الطلب للجنة المختصة لمناقشته بحضور وزيرة الثقافة والمسؤولين بجهاز مدينة ٦ أكتوبر.