القوي العاملة: تعيين 1918 شاباً بينهم 28 "قادرون باختلاف" بالبحيرة

/691968/القوي-العاملة-تعيين-1918--شابا-بينهم-28-قادرون-باختلاف-بالبحيرة

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرةبتعيين 1918 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 28 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 4075 من راغبي العمل، وتوفير 134 فرصة عمل ، فضلاً عن إستخراج 2060 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

دوت الخليج

وأشار سعفان، إلي إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، ومنحة مولود توأم بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و8 منحة زواج واحدة بمبلغ 24 ألف جنيه ، و3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 10 آلاف جنيه لعاملين لإجراء عملية جراحية كبرى ، فضلاً عن استخراج وثيقة تأمين تكافلي لـ 2197 صياد ، بإجمالي 131 ألفاً و 821 جنيه ، وتسجيل 1735 عامل جديد على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

تعيين 1918 شاباً بينهم 28 "قادرون باختلاف" بالبحيرة

ومن جانبه، أكد عثمان عبد الرسول مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 892 منشأة دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 31 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 22 ندوة توعية عمالية ، وعمل 8 زيارات خدمات عمالية.

و في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 48 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 28 منشأة أخرى، والتفتيش على 120 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية يعمل بها 18 ألفاً و 588 عامل ، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 33 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 5 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، وحفظ 2 شكوى ، و 25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورتين تدريبية بمركز تدريب مهني حوش عيسى على مهن التفصيل والحياكة ، والتطريز الآلي والمشغولات اليدوية لـ 23 متدربة ، فضلاً عن الانتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.